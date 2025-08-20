Allanamiento por incendio intencional de un automovil

Perito Moreno-, La DDI realizó un allanamiento en relación con un incendio de un Volkswagen Gol. Se incautaron prendas de vestir que podrían ser clave para la investigación, y dos hombres fueron puestos a disposición de la justicia.

Recientemente, el personal de la División de Investigaciones (DDI) de la localidad de Perito Moreno, en un esfuerzo por esclarecer un acto vandálico que conmocionó a la comunidad, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle 25 de Mayo al 2000. La medida, autorizada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° de Las Heras, se relaciona con un incendio intencional ocurrido en la madrugada del 13 de agosto.

El incidente fue intervenido por la Policía de Santa Cruz a partir de un angustiante llamado telefónico a la dependencia policiallocal, donde se alertaba sobre un principio de incendio en un Volkswagen Gol rojo que estaba estacionado frente al domicilio de sus propietarios, ubicado en la calle Laprida. La rápida respuesta de los bomberos evitó que las llamas consumieran por completo el vehículo, aunque los daños materiales fueron considerables, se informó.

De acuerdo a lo que relataron los damnificados, y supo La Opinión Austral a través de fuentes policiales, ellos se encontraban descansando cuando fueron alertados por un vecino sobre el fuego que envolvía su automóvil. La sorpresa y la impotencia marcaron los primeros momentos, mientras observaban cómo las llamas amenazaban con destruir su patrimonio. Los denunciantes prefirieron mantenerse bajo el anonimáto, por temor a posibles represalias.

Tras una exhaustiva investigación inicial, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar posibles sospechosos y solicitaron la orden de allanamiento al magistrado interviniente, el juez Eduardo Quelín. En el domicilio allanado, se incautaron prendas de vestir que podrían contener rastros de acelerantes o elementos que vinculen a los ocupantes con el hecho.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que dos hombres mayores de edad que se encontraban en la vivienda fueron trasladados a la seccional local y puestos a disposición de la sede judicial, tras ser examinados por un médico. Cabe destacar que la evidencia recolectada durante el allanamiento por los investigadores será crucial para que la Justicia pueda determinar la responsabilidad de los sospechosos en este acto de vandalismo.

(Nota: La opinión Austral)

