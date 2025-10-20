Allanamiento por narcomenudeo en carros de comida en plena plaza

Caleta Olivia-, En el dia de ayer en horas de la tarde se realizo tres allanamientos por parte de la DDI loca por orden del Juzgado Federal de Caleta Olivia, dos en la plaza 20 de noviembre en dos carros de comidas rápida y uno en el barrio 2 de Abril sobre la escalera 47.

La causa venía siendo investigada hace tiempo donde se había comprobado que en la plaza 20 de Noviembre y en dos carros de comida rápidas denominados EL CALLEJERO Y EL CHORIZO se comercializaba estupefacientes, teniendo como agravante una plaza donde juegan menores de edad y por estar frente a un colegio (estas acciones agravan la pena en caso de ser encontrados culpables en un juicio oral de índole federal).

Los resultados de los allanamientos fueron positivos ya que en los lugares allanados se encontró sustancia vegetal verdosa que expuesta a un test de campo reactivo orientativo dio positivo a cannabis sativa, sustancia de polvo blanquecina positivo a clorhidrato de cocaína, balanzas digitales de precisión, medio millón de pesos discriminado en billetes de distinto valor, 15 celulares y tres notebooks.

También se corroboro que estos carros de comida EL CALLEJERO Y EL CHORIZO no contaban con habilitación municipal correspondiente y carecían de todo tipo de documentación, donde se tuvo que convocar a personal de Bromatología para que proceda a realizar las actas correspondientes y clausura de los citados carritos

Es dable aclarar que los dos carritos pertenecían a una pareja compuesto por un masculino de apellido Palma y una femenino de apellido Arguello y que ambos atendían un carro cada uno que se encontraban separados y distantes de varios metros entre si.

se supo que tres personas mayores de edad quedaron supeditadas a la justicia federal de Caleta Olivia y las investigaciones de la Policía de la Provincia de Santa Cruz desarticulo una banda familiar que se dedicaba al narcomenudeo en dos carros de comidas en una plaza y frente a una escuela.

MALESTAR DE LA POLICIA CON LA JUSTICIA ALCUAN ACUSAN DE NO AYUDAR A LA SOCIEDAD

Fuentes cercanas al operativo, comentaron a este medio que después de la clausura y cierre de los carros de comida horas más tarde los investigados por narcomenudeo volvieron al carro y rompiendo impunemente las fajas de clausura procediéndose a llevar electrodomésticos de mano y mercadería sin que la policía y bromatología pudiera hacer nada ya que la justicia federal ordeno allanar los locales comerciales no así proceder a su clausura inmediata , mientras tanto la justicia ordinaria de la Provincia comunico telefónicamente que no era de su competencia.

Tambien comentaron que los acusados se retiraron del lugar riéndose de los efectivos policiales y autoridades municipales.

Se espera que en las próximas horas el Juzgado de Faltas Municipal actúe en consecuencia y proceda al secuestro de los citados carros por carecer de documentación para la actividad comercial y por la actividad delictiva que se montó arriba de los mismos

