Allanamientos en Truncado y Caleta con detenidos y secuestro de armas

Regionales-, LA BANDA DEL COBRE // En horas de ayer a la noche y por orden de la justicia se dieron 15 allanamientos simultáneos en Pico Truncado y un allanamiento en Caleta Olivia, que termino con 7 personas detenidas varias de ellas de la comunidad Zingara y un prófugos

LA INVESTIGACION

Se pudo deducir a través de investigaciones llevadas adelante por la DDI, que un grupo de personas zingaras brindaban apoyo económico, de logística y en herramientas para que otras personas vallan a los distintos yacimientos petrolero a robar cobre.

-Allanamientos positivos-

Según el parte aportado a este medio, todos los allanamientos llevado adelante fueron positivos, ya que encontraron elementos de interés para la causa que se investiga, logrando secuestrar rodados con motores adulterado, motosierras, pinza de cortes, escaladores, armas de fuego y una gran cantidad de dinero en poder de algunos detenidos.

También nuestras fuentes, nos notificaron que «No» se descartan mas allanamientos en las próximas horas en la zona norte de la provincia y el fiscal de estado de la provincia estaría haciéndose presente en la justicia para querellar a todos los implicados en este hecho por daños y perjuicio económicos a la provincia de Santa Cruz en materia de regalia petrolera, ya que pozo parado por este accionar no es pagado por el estado nacional, debiendo asi responder con vienes personales la suma perdida en materia de regalía.

Esto demuestra que la Policía de Santa Cruz Argentina bajo las ordenes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz que en Santa Cruz los delincuente no tienen lugar.

De los operativos participó Personal de La DDI de Pico Truncado , Caleta Olivia , Las Heras, Personal de la División de Canes, División de Infantería, Personal de Grupo Operaciones Especiales todos bajo la Supervision del Ministro de Seguridad Provincial Pedro Prodromos, Secretario de Estado Bruno Gomez, dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial, Director Genral de Investigaciones y Narco Criminalidad Zona Norte Pablo Mendez acompañado de los jefes de las distintas dependencia actuantes.

Visited 214 times, 12 visit(s) today