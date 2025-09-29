Allanamiento positivo y detenciones por causa de robo calificado

Perito Moreno-, El viernes 26 de septiembre, personal de la División Comisaría Perito Moreno intervino en un hecho de robo calificado.

El episodio ocurrió cerca de las 21:20 horas, cuando al menos tres sujetos, con sus rostros cubiertos y portando armas blancas, irrumpieron en una vivienda ubicada en Pasaje Pari Aike al 1800, donde se encontraba una familia en su interior.

Bajo amenazas directas hacia los presentes, los delincuentes redujeron a las víctimas y exigieron la entrega de dinero en efectivo.

Los intrusos sustrajeron dólares estadounidenses, además de relojes, joyas, teléfonos celulares y una computadora portátil, tras lo cual abandonaron el lugar en dirección a establecer. Ante tal situación se dio la inmediata intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras, que dispuso diversas diligencias a cargo de la División de Investigaciones (DDI) Perito Moreno.

Como resultado de las tareas de investigación, en la madrugada del sábado 27 de septiembre, alrededor de las 04:30 horas, se concretaron allanamientos simultáneos en un local comercial del barrio 35 Viviendas, en un domicilio de avenida San Martín al 1100 y en un vehículo marca Peugeot 2008. Dichos procedimientos, que contaron con la colaboración de la División Operaciones Rurales (DOR), permitieron el secuestro de elementos de interés probatorio, entre ellos: teléfonos celulares (uno de ellos con geolocalización activa vinculada al hecho), prendas de vestir coincidentes con las descripciones aportadas, un rifle calibre .22 con municiones, un DVR, joyería y documentación personal.

Paralelamente, en la misma jornada del viernes, durante patrullajes preventivos en inmediaciones de avenida San Martín, efectivos policiales detectaron a dos individuos huyendo de un local comercial. Tras una persecución conjunta con la DDI, ambos fueron demorados en un terreno baldío luego de descartar elementos sustraídos, entre ellos un pack de bebidas y una visera.

Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial y, junto a un tercer hombre vinculado en los allanamientos, quedaron aprehendidos en calidad de incomunicados, a disposición de la autoridad judicial. Durante las actuaciones, también se incautaron calzados y vestimenta que guardarían relación con registros fílmicos recabados en la investigación.

Finalmente, las distintas causas iniciadas fueron unificadas por orden judicial, y se dispuso que los detenidos sean trasladados a la sede del juzgado interviniente en Las Heras, donde prestarán declaración indagatoria en el transcurso de la jornada.

Con estas medidas, la investigación avanza con resultados concretos, permitiendo recuperar elementos de interés y asegurar la aprehensión de personas vinculadas al grave hecho que tuvo lugar en Perito Moreno.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

