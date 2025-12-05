Allanamientos positivos en dos barrios de la ciudad

Las Heras-, El pasado miercoles 03 de diciembre al rededor de las 07 de la mañana, se realizaron dos ordenes de allanamiento por parte de la policia// DDi local.

Segun el parte policial, en ambos domicilio se arrojo resultados positivos donde en el primer inmueble hubucado en el B° 1ro de mayo se incauto Cannabis Sativa (Marihuana), 01- Balanza digital, 01- Picador artesanal, 01- Pipa Metálica, 05- Aparato Telefónicos.

Mientras tanto en el segundo domicilio ubicado en el Barrio Las Américas se incautó tambien Cannabis Sativa (marihuana) , 01- Balanza Digital, 01- Aparato Telefónico,.01 y un Picador artesanal.

El parte policial emitido a los medios de comunicacion, informa tambien que se realizó una requisa vehicular en un rodado marca Chevrolet Corsa color blanco, incautándose sustancias como Clorhidrato de Cocaína y Cannabis Sativa (Marihuana).

Conforme a las directivas de la Sede Judicial interviniente, se realizó las correspondiente actas de imputación a dos masculinos y a una mujer.

Participaron de la presente Diligencia, el jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, Personal de División Investigaciones Las Heras, contando con la colaboración del personal de Fuerzas Especiales Zona Norte (Caleta Olivia), personal de la División Narcocriminalidad (Caleta Olivia) Personal de Narcótico de la ciudad de Pico Truncado.

