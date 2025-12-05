Bomberos controlan incendio en un vehículo en el B° Güemes

Las Heras-, Ocurrió este miércoles a las 17:35 en la Manzana 218, Solar 5. Un Fiat Ducato sufrió un foco ígneo en la cavidad del motor por una falla eléctrica. No hubo personas lesionadas.

Un Fiat Ducato que presentó una contingencia eléctrica en la cavidad del motor, originó el foco ígneo.

La División Cuartel 11° de Bomberos de Las Heras, bajo la jefatura del Oficial Inspector Darío González, intervino este miércoles por la tarde en un principio de incendio sobre un vehículo en el Barrio Güemes, puntualmente en la Manzana 218, Solar 5.

De acuerdo al parte oficial brindado por González, el siniestro se produjo sobre un Fiat Ducato que presentó una contingencia eléctrica en la cavidad del motor, lo que originó el foco ígneo. La dotación acudió de inmediato al lugar y trabajó en la extinción para evitar la propagación de las llamas.

Gracias a la rápida intervención del personal, el incendio fue controlado con celeridad y no se registraron personas lesionadas. Solo se constataron daños en la zona afectada del rodado.

Desde Bomberos recordaron la importancia de realizar controles periódicos del sistema eléctrico y el estado general de los vehículos para prevenir siniestros de este tipo. (La Opinion Austral)

