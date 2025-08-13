Allanamientos positivos, secuestro de droga, armas, municiones, motos y elementos robados

Las Heras-, según el parte de prensa, el pasado 11 de agosto a las 08:35 Hs, se realizaron distintas Órdenes de Allanamiento.

Uno fue en el Barrio Calafate, Pasaje Cruz del Sur, donde se procedió a diligenciar el Allanamiento en relación a la cusa del hombre que fue agredido brutalmente el pasado viernes.

El allanamiento es con conocimiento e intervención Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. Uno, y donde se obtuvo resultado positivo en el inmueble Barrio Calafate, donde se logró incautar 06 Municiones, 01 Motovehiculo marca Honda Patente AA215GUY, 01- Motovehiculo sin marca visible ni patente, 01- Hormigonera sin marca, 01- PlayStation 4 marca Sony con dos comandos de juego, 01- Notebook. documentación de rodado marca Volkswagen Gol Trend patente JEF-022.

Además, se secuestró Marihuana, cocaína y balanza donde se intervención a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de Caleta Olivia. –

En tanto que, en el domicilio sobre Pasaje Cruz, se incautó 01arma de fuego fabricación casera, 01 Motovehiculo sin patente ni marca visible, asimismo se procedió a la detención de dos personas una sexo femenino y restante sexo masculino, ambos mayores de edad, los cuales quedaron detenido carácter incomunicado a disposición de la sede judicial interviniente. –

Hasta el momento se sabe que la víctima se encuentra en estado crítico en terapia intensiva, como así también se hace saber que la Divisiones de Investigaciones, siguen trabajando en la búsqueda de otra persona de sexo masculino quien participara en el hecho y el cual ya estaría identificado. –

Participaron de la presente Diligencia, el señor Ministro de Seguridad, el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, Personal de División Investigaciones Las Heras, con la colaboración de personal de Fuerzas Especiales Zona Norte (Caleta Olivia).

