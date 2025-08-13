Intendente saludo al joven que nos representara en los nacionales Evita 2025

Las Heras-, El intendente Antonio Carambia compartio el sentido mensaje con sus seguidores; ¡Orgullo lasherense!.

Carambia felicito al joven Caetano Rosales, quien salió Primer Paleta de Santa Cruz.

Rosales, se consagro en la categoría Sub 14 en la instancia provincial de los Evita 2025, sede Las Heras.

Con este gran logro, Caetano representará a nuestra provincia en los Evita Nacionales en Mar del Plata, junto a otros dos deportistas santacruceños.

Desde la Intendencia y el Municipio de Las Heras, te deseamos todos los éxitos

