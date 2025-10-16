Álvarez: “Santa Cruz debe prepararse para futuros parques solares y eólicos”

Santa Cruz-, Lo manifestó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, este miércoles durante el recorrido por distintos proyectos provinciales que fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal. Además, el funcionario brindó detalles de la instalación del parque solar en Río Gallegos.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, el ministro de Energía y Minería Provincial señaló: “Estamos aquí en el Parque Industrial de Río Gallegos trabajando en lo que es el primer parque solar de Santa Cruz, el cual tendrá 1.500 kW de potencia y está compuesto por 2.500 paneles de 610 watts cada uno”.

“Parte de esa energía generada se utilizará tanto en este parque industrial como en que se encuentra frente al aeropuerto y el excedente podrá ser utilizado por hasta más de 1.000 hogares de la capital santacruceña, siendo energía verde”, continuó.

Por último, Jaime Álvarez dijo que “este será un parque que en la construcción estará trabajando personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado, tanto en la operación como en su funcionamiento y mantenimiento por lo que dicho personal se estará capacitando para lo que van a ser futuros parques solares y eólicos impulsados por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz”.

