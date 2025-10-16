El director Daniel Uribe fue recibido por el ministro Jorge Olivares en México

Nacionales-, En el marco de una jornada de cooperación y proyección artística, Daniel Uribe, director del Ballet Nacional de la Patagonia – Santa Cruz, fue recibido por el ministro Jorge Luis Olivares, destacado diplomático mexicano con más de 50 años de trayectoria en la Cancillería y seis gestiones como embajador en distintos países del mundo.

El encuentro, realizado en la Ciudad de México, reunió a importantes referentes y productores culturales internacionales. Participaron Ram, impulsor del proyecto Mandala Academy; Aranza Zu López, productora de espectáculos y directora de Arte y Folklor México; Mariano Lejarazu, productor y gestor escénico; y los reconocidos músicos Morena Castro y Mario Centurión, representantes de la legendaria dinastía musical Los Castro, símbolo de la música popular mexicana.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la internacionalización de proyectos culturales y artísticos, la formación de redes de cooperación entre México, Argentina y otros países, y la creación de espacios de intercambio y residencia artística que fortalezcan la proyección del talento latinoamericano.

En este encuentro se pudieron ultimar detalles del próximo lanzamiento del programa del Mundial de la Danza 2026, que se llevará a cabo en distintos puntos de México. Este evento cultural de alcance global sienta las bases para futuras acciones conjuntas entre instituciones, artistas y productores de ambos países, consolidando un camino de cooperación internacional que impulsa el desarrollo cultural, educativo y artístico de América Latina.

El ministro Olivares, quien trabaja actualmente en un proyecto de legado cultural para México, destacó la importancia de construir puentes duraderos entre las naciones a través del arte y el diálogo. Por su parte, Daniel Uribe expresó:

“El arte es el idioma que nos une. Desde el sur del mundo trabajamos para que nuestra cultura cruce fronteras y siga siendo embajadora de identidad, unión y esperanza.”

