Anunciaron que bomberos tuvieron un record de intervenciones por el viento

Santa Cruz-, Los Bomberos de toda la provincia han superado las 150 salidas en la jornada debido a los fuertes temporales.

Estos datos fueron actualizados a las 19:30hs de este lunes.

🔴 Rio Gallegos (Zona I): ¡64 intervenciones! Incluye el trabajo de la DGE y los cuarteles.

🔴 Zona III (Piedra Buena, San Julián): Puntos críticos con más de 76 salidas.

🔴 Las Heras (Zona V): ¡57 intervenciones! La localidad con mayor actividad hasta ahora.

🔴 Caleta Olivia (Zona II): También con un alto nivel de respuesta. Se están contabilizando las intervenciones.

Desde la superintendencia manifestaron que el personal bomberil se encuentra desplegado en cada rincón, asegurando estructuras, despejando riesgos y protegiendo a la comunidad.

¡Desde la Superintendencia de Bomberos les damos las gracias a cada Bombero por su esfuerzo incalculable en esta dura jornada!

