Bomberos Voluntarios brindaron un informe de sus intervenciones

Las Heras-, Bomberos Voluntarios informan que, hasta este momento, debido al evento climático de hoy, llevan registradas 18 intervenciones por voladuras de techos, caída de palmas y árboles en distintos puntos de nuestra localidad.

Ha sido una jornada intensa, pero seguimos acompañando a cada familia que necesita asistencia.

Desde la jefatura agradecen profundamente el trabajo conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas, personal de Medio Ambiente, Central Telefónica local, Defensa Civil, Protección Civil, Emergencia y Catástrofes y el Ministerio de Seguridad.

También quieren hacer un agradecimiento especial al voluntario Sr. Gabriel Piutri (“Pipi”).

Gracias a todos por el compromiso y el esfuerzo. Sigamos cuidándonos y apoyándonos entre vecinos.

