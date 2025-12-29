Aprueban el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 y la Emergencia Climática

Santa Cruz–, 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA – Con la totalidad de los legisladores presentes, se realizó la última sesión del año en la cual se aprobaron proyectos de vital importancia para los santacruceños.

Presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la totalidad de los diputados -en forma presencial y virtual- hoy se desarrolló la 6° sesión extraordinaria del 52° período legislativo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, que fuera convocada por el bloque oficialista Por Santa Cruz a fin de tratar varios proyectos de vital importancia para la provincia.

En este contexto, los diputados aprobaron el proyecto de Ley N°694/25 elevado por el Poder Ejecutivo Provincial sobre el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026.

Además, los legisladores sancionaron el proyecto de Ley N°695/25 del Poder Ejecutivo Provincial para declarar la Emergencia Climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días prorrogables por idéntico término.

Finalmente, se aprobó el Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz 2026; el pedido de acuerdo para la designación de la Dra. Natalia Linardi en el cargo de Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y la devolución al Poder Ejecutivo del pedido de acuerdo para la designación del Dra. David Ezequiel Ghizzardi como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz.

