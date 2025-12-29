“Rewilding Patagonia”: Documental sobre la creación de los parques en la región

Santa Cruz-, Disponible de manera gratuita en YouTube, la película dirigida por Arnaud Hiltzer y Aurélie Miquel sigue el trabajo de conservación en la Patagonia argentina y chilena, a través de una travesía que conecta naturaleza, comunidades y el legado del rewilding en la región.

Desde esta semana, “Rewilding Patagonia” puede verse de forma abierta y gratuita en YouTube con subtítulos en español. La película propone un recorrido inmersivo por uno de los movimientos de conservación más transformadores del continente; la creación y recuperación de parques en la Patagonia argentina y chilena.

Para entender el detrás de escena, conversamos con Arnaud, fundador de la productora Hello Emotion y creador de esta serie de películas que buscan mostrar cómo la naturaleza vuelve a ocupar su lugar cuando se le da espacio. Su sorpresa al llegar a la Patagonia, y lo que se llevó de regreso a Europa, cuenta tanto como las imágenes que filmó.

Sobre el inicio de este camino, Arnaud recuerda que descubrió el rewilding “después de la muerte de Douglas Tompkins. No sabía nada sobre él”, cuenta. “Leí un artículo sobre su accidente y así empezó todo. Me enamoré del concepto y de todas sus posibilidades”.

A partir de ese impacto fundó Into the Rewild, que ya produjo tres películas que recorren diferentes modelos de reasilvestración en el mundo. La tercera, estrenada este año, mira de frente a la Patagonia y la muestra como un territorio donde la escala, la cultura y el vínculo entre comunidades y ecosistemas adquieren un sentido que difícilmente puede replicarse en Europa.

La Patagonia como territorio de otra dimensión

“Estaba muy entusiasmado por venir y ver con mis propios ojos lo que significa restaurar un ecosistema entero, junto con la gente local”, cuenta. La conservación aquí no solo transforma el ambiente, sino que genera trabajo, orgullo, cultura, pertenencia. Involucra a los municipios, a los gobiernos, a toda la sociedad. Es como viajar al futuro”.

Ese “futuro” también tiene raíces profundas. Y es que, lo que más lo conmovió fue “la conexión entre naturaleza y cultura”, algo que encontró en libros, en casas y restaurantes, en conversaciones, en la forma en que la gente nombra los vientos y las aves. “Sentí que proteger la naturaleza era parte de la identidad. Si cuidas la naturaleza, la naturaleza te cuida. Eso me impactó muchísimo”.

A diferencia de otras producciones, Rewilding Patagonia muestra a sus directores en escena, viajando, acompañando tareas de campo, preguntando. Ese formato nació de una necesidad.

“En Europa casi nadie conoce la historia de Tompkins ni la creación de esos parques patagónicos. Para mí era importante llevar esta historia a festivales y a la prensa para mostrar que una acción individual puede generar un impacto enorme”, explica Arnaud. “Es una fuente de esperanza. Una manera concreta y luminosa de hacer ecología”.

Cuando le preguntamos si la Patagonia puede convertirse en un ejemplo para otras regiones del mundo, Arnaud no tiene dudas: “Absolutamente», dice y agrega que «lo que está pasando en la Patagonia ya es el futuro. Pero también es esencial el trabajo de vincular a las comunidades con los ecosistemas. En un mundo tan polarizado, esa unión es algo sagrado”.

La película se puede ver en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=9Jp5a27QS7w

