Aprueban regular la puericultura y la promoción para estudiantes con altas capacidades

Santa Cruz-, Asimismo, ingresó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2026 y el proyecto para la declaración de la Emergencia Climática en la provincia de Santa Cruz.

Presidida por el vicepresidente primero Javier Jara y con la presencia de la totalidad de los diputados, se desarrolló la 16° sesión ordinaria en el recinto de la Legislatura Provincial, en el cual se presentaron, trataron, debatieron y aprobaron diferentes proyectos en beneficio de los santacruceños.

En este contexto, los legisladores aprobaron el proyecto de Ley N°589/25 de autoría de la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) para establecer un marco normativo para la promoción, regulación y fortalecimiento de la puericultura en la provincia de Santa Cruz, reconociéndola como una actividad esencial en el desarrollo integral infantil.

Del mismo modo, sancionaron el proyecto de Ley N°197/25 presentado por la diputada Claudia Barrientos (Por Santa Cruz) mediante el cual se instituye en la provincia de Santa Cruz el Día del Cuidado de la Salud Mental durante el Embarazo y el Puerperio, el primer miércoles del mes de mayo, a fin de informar y concientizar sobre este tema a la población en general.

Asimismo, se aprobó el proyecto de Ley N°274/25 -que también fuera elevado por la diputada Loreiro- mediante el cual se crea el programa de atención y promoción educativa de estudiantes con altas capacidades en el sistema educativo de la provincia de Santa Cruz; garantizando el desarrollo integral, inclusión y acceso a estrategias pedagógicas adecuadas a sus necesidades.

De igual manera, los diputados aprobaron el proyecto de Ley mediante el cual se declara la práctica de Newcom como actividad física y deportiva en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, y entregaron reconocimientos a deportistas locales que practican dicho deporte. También reconocieron y felicitaron al Licenciado Uriel Nemi -kinesiólogo de Río Gallegos- por haber sido distinguido en los Premios Martín Fierro de Salud 2025.

Por último, ingresó el proyecto de Ley N°694/25 del Poder Ejecutivo Provincial sobre el Presupuesto General de la Administración Provincial para el año 2026, el Presupuesto para el Ejercicio 2026 de la Cámara de Diputados; al igual que el proyecto de Ley N°695/25 del Poder Ejecutivo Provincial para declarar la Emergencia Climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días prorrogables por idéntico término.

