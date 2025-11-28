En Zona Norte Sipger recorrió sectores de torre

Santa Cruz-, El secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, junto a los referentes y colaboradores del Sindicato, realizaron una recorrida por distintos sectores de torre, manteniendo contacto directo con los compañeros y compañeras , supervisando la actividad en los yacimientos.

La visita incluyó los equipos Clear 102 en el yacimiento Cañadón León (operadora YPF), DLS 70 en el yacimiento Huemul (operadora CGC), ENG 101 también en Huemul (CGC) y Venver 14 en el yacimiento Meseta Espinoza (operadora YPF), donde se dialogó con los compañeros sobre la actualidad laboral y las perspectivas de la actividad.

Rivera transmitió el mensaje del secretario general Rafael Güenchenen, remarcando que esta etapa tiene como ejes centrales sostener y fortalecer cada puesto de trabajo y, al mismo tiempo, exigir las inversiones necesarias para garantizar más producción, más actividad y más puestos de trabajo para los santacruceños.

“El compromiso de la conducción es estar presentes en el yacimiento, acompañando a los compañeros y defendiendo la continuidad laboral con una sola premisa: que el crecimiento de la industria se traduzca en más oportunidades para todos”, subrayó Rivera durante la recorrida.

Visited 23 times, 23 visit(s) today