Area de deporte municipal, entrego materiales a Newcom Amakaik

Las Heras-, Desde el municipio, el Secretario de Deportes Franco Maza recibió a la Escuela Municipal de Newcom “Amakaik”, a quienes se les entregaron 40 camisetas, botiquín y presentes en apoyo al torneo aniversario que organizarán este fin de semana en nuestra ciudad.

Desde el Municipio seguimos impulsando el crecimiento del deporte, la integración y la participación de nuestros adultos mayores en actividades recreativas y competitivas.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 21 times, 1 visit(s) today