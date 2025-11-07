Primer Encuentro Provincial de Salud Mental

Santa Cruz-, Este fin de semana se llevó a cabo en Puerto Santa Cruz una jornada única.

El CeMAIS junto a la UNPA UACO participaron del encuentro con una jornada de extensión universitaria dedicada al abordaje suicidológico, encabezada por el Prof. Milton Riquelme y gran parte de nuestro equipo.

La vocación, entrega y compromiso de quienes comparten sus saberes en cada comunidad reflejan el espíritu de trabajo que impulsa la regionalización del abordaje en salud mental en toda la provincia.

Desde la municipalidad agradecen profundamente a cada participante por ser parte de este camino, brindando herramientas para promover una vida más saludable, consciente y solidaria.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 48 times, 10 visit(s) today