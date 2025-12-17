Sarmiento-, El Renault Logan gris oscuro en el que se desplazaba la joven policía fue encontrado encajado en la arena en un sector de difícil acceso de la zona de Colhué Huapi, según confirmaron fuentes del operativo.

Así fue hallado el vehículo en el que viajaba la oficial desaparecida

De acuerdo a la información oficial, las condiciones del terreno habrían dificultado la circulación y la orientación: la arena volada, el viento constante y la falta de referencias claras complican el desplazamiento en ese sector, incluso para vehículos preparados.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa activo en el lugar bajo el protocolo correspondiente, con la participación de distintas fuerzas y equipos especializados, que trabajan intensamente en el rastrillaje de la zona para dar con el paradero de la oficial.

Crédito: Río Mayo 1935 / Facebook (ABC Diario)

