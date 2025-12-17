Menor hacía delivery de comidas sin casco y le retuvieron la motocicleta

Pico Truncado-, El operativo se realizó en la intersección de Fuchs y Güemes durante la jornada del sábado. La motocicleta prestaba servicio de delivery y quedó a disposición del Juzgado de Faltas.

Un operativo de control de tránsito realizado durante la jornada del sábado en Pico Truncado derivó en la retención de una motocicleta que circulaba en infracción, en un episodio que volvió a poner en foco la importancia de los controles preventivos y del cumplimiento de las normas básicas de seguridad vial en la ciudad.

Según pudo saber La Opinión Austral el procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Fuchs y Güemes, donde personal de la Dirección de Tránsito municipal detuvo la marcha de una motocicleta marca Corven 110. Al solicitar la documentación reglamentaria, los inspectores constataron que el rodado carecía de los papeles obligatorios para circular, lo que motivó la inmediata intervención administrativa.

Sin embargo, la situación se agravó al verificarse que el conductor era un menor de edad y que, además, se desplazaba sin casco protector, una infracción considerada de alto riesgo tanto para quien maneja como para terceros. La ausencia de este elemento de seguridad, obligatorio por ley, es una de las principales causas de lesiones graves y fatales en siniestros viales que involucran motocicletas.

Durante el control también se detectó que la moto estaba siendo utilizada para realizar tareas de delivery, una actividad que requiere condiciones específicas de habilitación y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Frente a este escenario, el personal actuante labró las actuaciones correspondientes y procedió a la retención del vehículo, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas para su evaluación y resolución. (La opinion austral – FOTO: CANAL ACTIVO)

Visited 208 times, 18 visit(s) today