Asistencia Rápida ante la dislocación de un brazo

Caleta Olivia-, La Superintendencia Bomberil, informan que la División Cuartel 16°, del Departamento Zona II Bomberos, brindó asistencia en el Club San Jorge.

Los efectivos fueron solicitados para atender a una persona que sufrió una posible dislocación en el brazo.

En la acción, se utilizó el botiquín de primeros auxilios para estabilizar el brazo lesionado con férulas improvisadas (madera y gasas).

Para el traslado, se inmovilizó completamente a la persona en una tabla rígida para ser trasladada de manera segura al hospital zonal.

A pesar de la falta de ambulancias para ese momento, el equipo actuó con rapidez para asegurar la correcta atención y traslado. ¡Profesionalismo en acción!

Visited 551 times, 5 visit(s) today