Policía y bomberos realizaron una asistencia en Ruta 288

Tres Lagos-, La División Cuartel 20ma (Tres Lagos) del DEPARTAMENTO ZONA IV BROS respondió a un llamado por un accidente vehicular en la Ruta Nacional N° 288.

Se asistió a un conductor cuyo vehículo volcó y terminó fuera de la banquina.

Acción Preventiva: Nuestros efectivos se coordinaron con la Subcomisaría Tres Lagos. Se procedió de inmediato a realizar el control de posibles pérdidas de fluidos y la desconexión de la batería del automóvil.

Seguridad: Afortunadamente, no se registraron lesionados. La acción preventiva fue clave para asegurar la escena.

¡La seguridad en las rutas es nuestra prioridad! Personal y material sin novedades al regreso.

