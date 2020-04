Atención, La salud mental en tiempos de cuarentena

Provinciales-, Radio Nuevo Día dialogó con el presidente del Colegio Profesional de Psicólogos de Santa Cruz, Licenciado Diego Gaitán, sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio y la incidencia que la modificación que sufrió nuestra habitualidad, tiene sobre nuestra psiquis y como actuar para conservar un estado saludable de la misma..

Son tiempos raros, atípicos y difíciles de descifrar, eso hace mella en muchos casos en nuestra salud mental, sumado a factores externos que forman parte de éstos días y la cuestión personal de cada persona, confluyen y generan distintos estados de ánimos, fluctuantes en éstos días de cuarentena y Radio Nuevo Día dialogó con el Licenciado Diego Gaitán, presidente del Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia, respecto de los momentos, las consultas y los canales que surgen en los días que corren.

En primer lugar el licenciado Gaitán señaló: «La cotidianeidad y su modificación, tiene algunas consecuencias sobre las subjetividades, el psiquismo de las personas, hace que descuide la salud física y por eso una de las recomendaciones es hacer actividad física.»

Asimismo, indicó que uno de los puntos iniciales para poder comenzar a trabajar en ello. «Uno de los concejos principales a los que todos los psicólogos adherimos es que lo primero es tratar de conservar una rutina ya que se nos modificó por no poder salir de nuestros hogares y la idea es tratar de mantenerla. Dormir en el horario que lo hacemos habitualmente, respetar las comidas, lo que nos va a ayudar a que nuestro ritmo circariano continúe en un estandar esperable porque es probable que estar tanto tiempo dentro de casa nos altere el sueño pero hay que tratar de combatirlo buscándonos actividades» manifestó Gaitán.

En referencia al establecimiento de una rutina, el licenciado Gaitán recomendó: «Que la gente no se quede en pijama, que trate de arreglarse y arreglar el lugar donde está porque el espacio que uno habita, si está ordenado, ayuda a mantenerse ordenado por dentro» y agregó: «Tampoco obligarse a hacer algo que no puede, que no es habitual, aunque si uno se propone, por ejemplo, dejar de fumar, es una buena iniciativa, pero hay que tener en cuenta que son tiempos de mucha ansiedad y estrés y eso podría aumentar la situación de estrés, porque la frustración está cerca» y concluyó: «Es importante que la información que consumimos y que sea de fuentes oficiales y alejarse de fake news e ideas conspirativas.»

Al mismo tiempo desde el Colegio Profesional de Psicólogos de Santa Cruz dio a conocer una serie de recomendaciones para afrontar la cuarentena e intentar conservan un estado mental saludable, los cuales detallamos a continuación:

1- La primera es tratar de llevar una rutina. Continuar con los horarios habituales o mejorarlos! Dormir en los horarios habituales, respetar las comidas en sus horarios y cantidades.

2) No te quedes en pijama! Vestite, arréglate, incluso para estar dentro de casa. El arreglo personal nos predispone positivamente.

3) Recuerda No debes obligarte a nada que supere tus posibilidades, o de cualquier otra persona. Pero si, tener disciplina y esforzarse en lograr una rutina diaria serán de gran provecho.

4) Mantén ordenada tu casa, si son varios dentro del hogar, distribuir las tareas. Tener en cuenta que un entorno ordenado ayuda a ordenar el mundo interno.

5) Escuchar música y mirar películas, el noticiero es útil solo en las dosis que me permita saber lo que está pasando en la localidad, el país y el mundo. Pero atención! No sobreestimule el psiquismo, demasiado tiene ya!

6) Comparte SOLO información oficial. Desechar toda información que llegue sin saber quien la produce es un buen hábito. Las fake news abundan, no replicarlas ya que asusta y confunde innecesariamente. Remitir mensajes concretos, de fuentes confiables y sobretodo mensajes positivos.

7) Promover espacios lúdicos y de juegos. Por ejemplo con los niños es esperable compartir actividades creativas, hacer manualidades sencillas, enseñarles a cocinar o a tocar un instrumento, por ejemplo, además de ayudarlos y acompañarlos con las tareas escolares. Si te encuentras solo, busca desafíos virtuales o por las redes.

8) Canalizar por la solidaridad. Es un momento donde es importante ponerte al servicio del otro. Busca una actividad solidaria para desarrollar.

9) Socializar por medios electrónicos, por video llamadas o llamados telefónicos

10) Cuidarse de los pensamientos destructivos o negativos, así como de las conductas compulsivas, como las compras on line. Tener en cuenta siempre que ésta es una situación transitoria.

11) Si siente que esto lo supera, buscar ayuda adicional. Sentimientos de nerviosismo, tristeza o ansiedad excesivos, son una alarma. Si percibe que la situación afecta de sobremanera alguna esfera de su vida, busque un profesional de la salud mental, quien podrá brindarle las herramientas terapéuticas para hacerle frente a esta situación y mantener su calidad de vida.

12) Es importante dialogar con los niños, tener en cuenta que entienden más de lo que imaginamos. Disponerse sobretodo a escucharlos y hablar con información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y de manera honesta, descenderá sus niveles de ansiedad ya que ellos también están expuestos de manera permanente a una catarata de información sobretodo a través de las redes y la televisión. Recuerde sobretodo que los niños observan nuestros comportamientos, tengamos confianza, para transmitirles a ellos la seguridad que necesitan para sentirse a salvo con nosotros en casa. (Nota: El Diario nuevo Dia)