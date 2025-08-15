Avanza a paso firme la construcción del quincho del Polideportivo de SIPGER

Las Heras-, Un nuevo espacio para más de 200 personas. La obra del quincho en el Polideportivo de SIPGER, conducido por el Secretario General Rafael Güenchenen, continúa su avance en la localidad de Las Heras, consolidándose como un espacio de referencia para el encuentro, la recreación y el desarrollo de actividades sociales y comunitarias.

Este moderno edificio contará con capacidad para más de 200 personas, 16 baños distribuidos entre sectores masculinos y femeninos, un salón de usos múltiples de 230 m² pensado para eventos, capacitaciones y reuniones, y una cocina de 42 m² totalmente equipada para brindar un servicio integral.

En las últimas horas, el Secretario Adjunto, Nallib Rivera, realizó una recorrida por el lugar para supervisar los avances, destacando el nivel de detalle y calidad con el que se ejecuta cada etapa. La obra se encuentra en una fase muy próxima a su finalización, lo que permitirá inaugurar un espacio pensado para fortalecer el sentido de comunidad y el bienestar de los afiliados y sus familias.

Este proyecto se enmarca dentro de la política de infraestructura impulsada por la conducción de Rafael Güenchenen, que continúa sumando obras que generan valor social y mejoran la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en toda la provincia.

