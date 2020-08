Ávila trato de IGNORANTES impedir el paso de petroleros de Chubut a Santa Cruz

Regionales-, El pasado viernes 31 de julio en una entrevista manifestó que;. “Es una pavada de gente ignorante, ponerse a hacer un puesto en Ramón Santos para cubrir que los trabajadores de Chubut no vayan o no asistan a su lugar de trabajo, es una pavada muy mal pensada por parte de los que están haciendo esto”, cuestionó Jorge Avila, ante la consulta de ADNSUR en torno a los controles petroleros en el puesto Ramón Santos, que restringen el acceso de petroleros de Comodoro Rivadavia hacia el norte santacruceño.

En las últimas horas, la Cámara Federal anuló una medida cautelar presentada por una contratista de Sinopec, para el ingreso de 8 operarios de la empresa Exterran.

Consultado por los controles establecidos en el límite provincial entre Santa Cruz y Chubut, en el que participan organismos provinciales pero también el sindicato Petrolero de aquella provincia, conducido por Claudio Vidal, Avila criticó la metodología: “No es culpa de la gente –señaló el titular de Petroleros Chubut-, esto es responsabilidad de los 4 ó 5 vivos que la verdad que son estúpidos. Si hubieran defendido y cuidado el trabajo hoy no estarían como están, pero han cometido miles de errores que perjudicaron sus propios yacimientos y ahora resulta que es culpa de los trabajadores de Chubut, que van a cubrir servicios que ellos no pueden cubrir”.

En el mismo tono, Avila insistió en su cuestionamiento: “Quieren quedarse con todo, pero no me asusta, tenemos muy pocos trabajadores en el norte santacruceño y ojalá lo puedan cubrir ellos. Sí me preocupa que lo hagan en un momento tan duro para la actividad y que sea tan difícil para que la gente se quede sin poder trabajar. Pero esto depende del cerebro de cada uno van para el lado más fácil”.

En los útimos días, tras un fallo provisorio en el que se habilitó el paso de una cuadrilla de 8 trabajadores de Chubut hacia Cañadón Seco, hubo fuertes manifestaciones de oposición a esa medida y se reforzaron los controles en Ramón Santos. Incluso una movilización en Cañadón Seco en reclamo contra la medida cautelar.

Revocan el permiso

Por otra parte, en las últimas horas ADNSUR pudo saber que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar de la jueza Marta Yañez, por la que había autorizado a la empresa Exterran Argentina a ingresar hacia el área operada por Sinopec en cercanías de Cañadón Seco. La resolución del tribunal de alzada, a partir de la apelación de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, anula ese permiso y exige que la empresa cumpla con todos los requisitos sanitarios que exige la provincia, a fin de prevenir posibles contagios de Covid 19.

Al dejar sin efecto la cautelar anterior, la Cámara presidida por Javier Leal de Ibarra ordena que Exterran gestione “todos los permisos nacionales y provinciales vigentes a los fines de continuar desempeñando su actividad, hasta el momento que se resuelva la cuestión de fondo”.

El fallo exhorta además a las partes en disputa (en este caso, la provincia y la empresa) a que “hagan primar la buena fe en el obrar y considerándolos efectos que posturas inflexibles e inconsultas pueden ocasionar en una actividad de interés general (que incluso es de suma importancia para la provincia de Santa Cruz) puedan acercar sus posiciones sin descuidar, por supuesto, las normas sanitarias que en este momento resultan prioritarias”. (Nota Original: ADN Sur)