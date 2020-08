Ministerio de Salud advierte sobre los peligros en el consumo de dióxido de cloro

Nacionales-, Insistió en que ingerirlo no es eficaz para tratar el coronavirus ni para ninguna otra enfermedad, y, por el contrario, puede provocar graves problemas de salud.

Tras la muerte de un nene de 5 años en Neuquén por intoxicación con dióxido de cloro que sus padres le dieron porque, según aseguraron, escucharon en la televisión que previene el Covid, el Ministerio de Salud hizo énfasis en «la importancia de no automedicarse con ninguna medicación», y sobre todo no utilizar «productos no aprobados» para intentar tratar el coronavirus o evitar su contagio.

«La utilización del dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, no posee autorización alguna por parte del Ministerio de Salud ni ANMAT para su comercialización y uso», subrayó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

En este sentido, detalló que el consumo de dióxido de cloro «puede causar irritación del esófago, del estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones severas, y entre otras complicaciones puede incluir graves trastornos hematológicos (de la sangre), cardiovasculares y renales».

«Es muy importante recordar que en caso de síntomas compatibles con Covid-19 no se debe automedicar y tiene que comunicarlo al sistema sanitario para su respectiva atención», insistió Vizzotti, al remarcar la importancia de esta indicación «en este momento, con cierta incertidumbre, donde algunas personas pueden tomar decisiones incorrectas».

La sustancia está prohibida por la Anmat

El coronavirus en Argentina ya provocó un total de 289.100 contagios y 5.657 muertes, mientras que 211.702 personas ya se recuperaron de la enfermedad.

Son 1.716 las personas con Covid-19 que están internadas en terapia intensiva, de las cuales el 80% se encuentran en establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La cantidad de camas de cuidados críticos ocupadas en el AMBA alcanza el 68,5%, tanto por pacientes con Covid como con otras afecciones, mientras que en todo el país el porcentaje de ocupación es 58,6%.

Vizzotti, indicó en el reporte diario de la cartera sanitaria que la provincia de Santiago del Estero está «iniciando un brote» y registra un porcentaje alto de positividad -es decir, la cantidad de positivos que obtienen de los test realizados-, a pesar de «no tener un número muy importante de casos aún».

Lugares con ASPO y DISPO

La secretaria de Acceso a la Salud recordó que, de acuerdo al nuevo decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial, las áreas de en esta nueva extensión de la cuarentena tienen aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) son la Ciudad de Buenos Aires, los 35 municipios del conurbano bonaerense, toda la provincia de Jujuy, la ciudad de Río Gallegos en Santa Cruz, Río Grande en Tierra del Fuego, Chamical y la ciudad capital en La Rioja, y la capital de Santiago del Estero y la ciudad de La Banda en esa misma provincia. El resto tiene normativa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).

Con respecto a las reuniones sociales, continúan prohibidas en todo el país, al igual que sucede desde la anterior actualización de la cuarentena, «teniendo en cuenta que las mismas son la causa de un número muy importante de brotes por conglomerado en las áreas de transmisión comunitaria», que las tienen prohibidas desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, en las zonas con DISPO, los gobernadores podrán «solicitar autorización» a la Nación para que se realicen, en función de que la situación epidemiológica del lugar lo permita.