Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. sellan estrategia en el sector minero

Santa Cruz-, Con fuerte presencia territorial y una propuesta integral orientada al desarrollo de la industria minera y su cadena de valor, Banco Santa Cruz a través de la Unidad Minera del Grupo Petersen, continúa posicionándose como protagonista del ecosistema regional, esta vez con nuevos instrumentos financieros.

En esta oportunidad se firmó una alianza estratégica con Finning Argentina S.A., destinada a impulsar el crecimiento de las empresas del sector, a través de líneas de financiamiento exclusivas para adquisición de maquinaria y equipos, leasing y para capital de trabajo.

Los beneficiarios podrán acceder a financiamiento con condiciones diferenciadas, para Inversión y Leasing con plazos hasta 48 y 61 meses respectivamente, y para capital de trabajo hasta 18 meses, con tasas preferenciales (fijas y variables, dependiendo del destino).

“Desde la Gerencia de Banca Minera, trabajamos en el diseño de soluciones concretas para impulsar el crecimiento de la minería en nuestros territorios y con fuerte sentido de desarrollo regional. Esta alianza con Finning Argentina S.A. nos permite ampliar la oferta de productos y estar cada vez más alineados a los requerimientos de nuestros clientes, con herramientas financieras adaptadas a la evolución de sus empresas”, destacó Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería del Banco.

Finning es el mayor distribuidor mundial de Caterpillar y lleva más de 90 años prestando un servicio inigualable. Comercializa y alquila equipos y motores, y proporciona piezas y servicios técnicos a clientes de diversas industrias y en particular para la minería, como fuente de desarrollo de nuestras economías regionales.

Para más información sobre esta alianza y cómo acceder al financiamiento, los interesados pueden visitar:

https://www.bancosantacruz.com/empresas/propuesta/alianzas.

