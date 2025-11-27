Volcó una camioneta y su ocupante quedó atrapado pero lo rescataron

Caleta Olivia-, Fue ayer miércoles en la rotonda del barrio 17 de Octubre, en Caleta Olivia, Ruta 12, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vuelco con personas atrapadas. Al llegar, constataron que una camioneta había volcado y que la víctima ya había sido rescatada por personal del Cuartel 16.

La División Cuartel 5° de Caleta Olivia se movilizó ayer miércoles hacia la rotonda del barrio 17 de Octubre, en la Ruta 12, luego de un llamado al 911 que advertía sobre una colisión seguida de vuelco. El aviso indicaba la posible presencia de personas atrapadas dentro del vehículo siniestrado.

La primera asistencia ya estaba en marcha

Al arribar al lugar, los tres efectivos que se desplazaron en el móvil Prio 996 constataron que una camioneta se encontraba volcada sobre la calzada. Sin embargo, la víctima ya había sido retirada por personal de la División Cuartel 16°, que se encontraba realizando las primeras maniobras de asistencia.

«Cuando llegamos, la persona había sido extraída exitosamente por el otro cuartel», indicaron desde la dotación, destacando la coordinación entre ambas unidades. (El diario nuevo dia)

