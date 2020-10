Bebé fallece a los 9 meses, la querella por mala praxis y se extravío del expediente

Las Heras-, Se trata del expediente por la muerte de Dylan, el bebé de 9 meses que falleció por secuelas que le habría generado el parto en el Hospital de Las Heras. El expediente de la causa no se encuentra. La querella incluye al director del nosocomio.

La madre y tía de Dylan, el bebé que falleció a los 9 meses por presunta mala praxis médica por parte de profesionales de la salud del Hospital de Las Heras, donde nació el niño, y de Caleta Olivia, comenzaron a visibilizar su reclamo para agilizar la denuncia que realizaron en 2017 y que, en agosto de este año, se conformaron como querellantes.

Pero el motivo de la exposición pública del caso -que TiempoSur publicó hace 45 días- radica en el extravío del expediente judicial 22.987/17.

Como la abogada de la madre y tía, María Cecilia Escudero y Alba Escudero, presentó más pruebas, el perito médico que depende de la Cámara Penal y Civil de Caleta Olivia, debía enviar el expediente el Juzgado de Las Heras a cargo del Dr. Eduardo Quelín.

Pero el expediente -que se envía por colectivo con la empresa de transportes Sportman- o llegó y se extravió o nunca fue enviado.

“El Juez ordenó que se reconstruya el expediente con las pruebas nuevas, porque el Juzgado envió en septiembre del año pasado el expediente a la Cámara de Caleta Olivia para que los peritos hagan un dictamen junto con las pruebas del Hospital. Y cuando presentamos la querella pidieron que remitan el expediente, ya que había nuevas pruebas para presentar, pero ahí le contestan al juzgado que en noviembre ya habían remitido el expediente”, contó la abogada patrocinante de la querella.

Ahora el juez Quelín solicitó que envíe copia que demuestre que enviaron el tan esperado expediente, sin el cual la causa por ahora no podrá avanzar.

Si bien la abogada señaló que “es grave que un expediente judicial se pierda”, precisó que es normal la utilización de una empresa de transportes y que por ahora “no parece sospechoso”.

“El expediente estaba en movimiento porque se estaban produciendo pruebas. Ahora se deberá reconstruir”, apuntó.

La causa

La querella por mala praxis contra el Dr. Néstor Hernández, la Dra. Núñez, una enfermera y un médico pediatra, y dos profesionales del nosocomio de Caleta Olivia, presume que en el proceso del parto – en julio de 2016, hubo negligencia por parte de los médicos que entrevieron lo que le produjeron graves secuelas al bebé, quien falleció en abril de 2017 en Las Heras, previa derivación y asistencia en Caleta Olivia y luego en Salta.

“Estuvimos calladas y no dijimos nada”, contó a TiempoSur Alba Escudero, tía de Dylan.

Agregó que cuenta con “la historia clínica de mi hermana y mi sobrino, y la historia dice que le hicieron cesárea, pero en el documento original, el Pediatra lo corrige y coloca parto normal”.

También señaló que por la hipotonía que padeció Dylan “sus huesitos se empezaron a deformar”. “La hipotonía sucede cuando hay falta de oxígeno en el bebé o la madre o es hereditario. Pero en Salta le hicieron los estudios y descartaron que la hipotomía era hereditaria”, indicó. Éste es uno de los argumentos –para la familia- que expondría la negligencia de los médicos.

Dylan falleció -según el acta de defunción- por “parálisis cerebral”.

La tía realiza rifas y junta dinero para pagar a la abogada. Es vecina de la pareja que denunció también mala praxis en la muerte de los gemelos Mateo y Santino en el Hospital de Las Heras, en donde la madre dio a luz en el baño del nosocomio.

El caso

El día del parto, la madre relató que “tenía dolores muy fuertes y cuando iba al baño tenía la sensación que el bebé salía y volvía a meterse. La revisa la partera y le dice que se suba a la camilla porque el bebé iba a nacer. Llega el ginecólogo y le hace nacer al bebé y de tanto pujar ella se desmaya”.

Cuando sacan a Dylan advierten que tenía el cordón umbilical alrededor del cuello y ese era el motivo por el cual no podía salir normalmente.

“El médico hace un esfuerzo, lo tira y lo saca con la cabeza deformada, queda achatada porque usaron mucha fuerza para sacarlo”, contó la abogada.

El bebé es derivado a Caleta Olivia. El informe detalla que el bebé tiene un peso normal, con buena evolución, pero cuando señalan “evolución neurológica dicen que tiene una función hipotónica débil”.

La madre busca otra opinión médica. Fue el 2 de septiembre de 2016, cuando visitan al Dr. Pérez Jameiro. “Cuando el facultativo revisa a Dylan me dice “por qué no se derivó inmediatamente el Hospital Garrahan. No se puede creer lo que hicieron con este niño”, detalla la querella.

El 3 de septiembre viajan a Salta. En esta provincia, la neuróloga infantil Dra. Mabel Chanchorra “revisa a Dylan y se horroriza de la situación de salud del bebé, y se indigna de tal forma que no puede creer que médicos hayan procedido tan mal”, advierte la presentación.

El 13 del mismo mes queda internado en el Hospital Materno de Salta. En el informe del nosocomio del 3 de abril de 2017, cuando le dan el alta, en cuanto al “Aspecto neurológico”, se señala como presunción diagnóstica una “encefalopatía crónica no evolutiva secuelar a ECEN 2° aparo prolongado + asfixia perinatal e hipotonía central”.

Dylan fallece el 22 de abril de 2017 en Las Heras. (NOTA: TIEMPO SUR)