Bomberos dieron Batalla Contra el Viento

Las Heras-, A nivel provincial desde la superintednecia reconocieron la jornada intensa para los Bomberos de la Zona V.

Tanto las dotaciones de Las Heras (Cuartel 11°) y Perito Moreno (Cuartel 12da) que trabajaron sin descanso por las ráfagas fuertes.

Se realizaron múltiples intervenciones para asegurar:

Techos de viviendas y comercios (como el Hotel Eluney y un kiosco).

Cumbreras en la Escuela N° 11.

Carteles desprendidos.

A nivel institucional provincial agradecieron la rápida acción, se pudo mitigar el riesgo y asegurar las estructuras. ¡El compromiso de siempre!

Bomberos Superintendencia

