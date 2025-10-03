Voluntarios también actuaron en esta Jornada intensa

Las Heras-, El personal de bomberos voluntarios también participaron de estas intensas jornadas de viento.

En el día de hoy realizaron 5 intervenciones producto de los fuertes vientos persistentes:

✅ 3 voladuras de techo

✅ 1 cartel sobre local comercial que debió ser retirado

✅ 1 portón afectado.

Los trabajos se realizaron junto a la dotación de UB 11, sumando esfuerzos para dar respuesta a las emergencias.

Como siempre, el personal sigue al servicio de nuestra comunidad, trabajando para brindar seguridad ante cada situación.

#BomberosVoluntarios

