Voluntarios también actuaron en esta Jornada intensa

Las Heras-, El personal de bomberos voluntarios también participaron de estas intensas jornadas de viento.
En el día de hoy realizaron 5 intervenciones producto de los fuertes vientos persistentes:
✅ 3 voladuras de techo
✅ 1 cartel sobre local comercial que debió ser retirado
✅ 1 portón afectado.
Los trabajos se realizaron junto a la dotación de UB 11, sumando esfuerzos para dar respuesta a las emergencias.
Como siempre, el personal sigue al servicio de nuestra comunidad, trabajando para brindar seguridad ante cada situación.
#BomberosVoluntarios
Visited 36 times, 32 visit(s) today