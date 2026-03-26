Bomberos local, intervinieron doce veces por efecto del viento

Las Heras-, A raíz de los distintos llamados telefónicos y avisos por parte de los vecinos, se acudió a los distintos puntos de la ciudad en varias intervenciones por alerta meteorológica, en dónde se constataron varias voladuras de techo, chapas sueltas y árboles caídos.

Por tal motivo se desplazaron Móvil Prio 315, Móvil Prio. 1141, Móvil 01 de Bomberos Voluntarios.

Se utilizó herramientas como martillos, tenazas, atornillador a batería, escaleras chicas y desplegables, cuerdas y materiales como tornillos, clavos, alambre y alambre dulce.

Asimismo, la Municipalidad local dispuso de una hidrogrua para trabajar en altura en las siguientes direcciones:

* Ex Quinta 71, Solar 6, (voladura de techo).

* Ex Quinta 89, Solar 2 (chapas sueltas).

* Calle Gdor. Gregores y Guido Spano (chapas sueltas, obra en construcción).

* B° Las Américas, Mza. 366, solar 20, (voladura de techo).

* B° Calafate, Mza. 302, Solar 1 (voladura de techo).

* B° Peron, calle Alberdi y psje. Avellaneda (desprendimiento de chapas).

* Av. Ramos Mejia y Antiguos Pobladores (chapas sueltas).

* B° Peron, casa 78 (desprendimiento de chapas).

* B° Güemes Mza. 187, Solar 25 (árbol caído)

* B° Calafate Mza. 352, Solar 1 (chapas sueltas).

Dichas Intervenciones estuvieron a cargo del Jefe de Dependencia Oficial Principal González Darío.

Se contó con colaboración de Bomberos Voluntarios y Personal de Municipalidad local.

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