Integrantes de le Esc. De Arqueros se reunieron con el Intendente

Las Heras-, El mismísimo intendente Carambia manifestó que recibió en su despacho a Facundo Vargas y Nicolás Sandoval, jóvenes que forman parte de la escuela local de arqueros @gk.futsal.lh

Durante el encuentro, compartieron proyectos que tienen a futuro para seguir haciendo crecer este espacio deportivo.

Carambia felicito por el trabajo que vienen realizando y por ser ejemplo de jóvenes que apuestan al deporte.

También aprovecho para agradecerles por el obsequio que le hicieron llegar, un gesto que valoro mucho.

Es un orgullo ver a jóvenes comprometidos, con ganas de crecer y de seguir construyendo a través del deporte.

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