Bomberos rescataron a un perro y a un gato

Santa Cruz-, Los bomberos intervinieron en dos operativos realizados cerca del mediodía de este jueves en Pico Truncado y Puerto Deseado, donde lograron asistir a los animales y ponerlos a salvo sin que sufrieran lesiones.

Los bomberos rescataron a un perro atrapado en un portón y a un gato sobre un tanque de agua

Bomberos de Santa Cruz protagonizaron dos rescates de animales este jueves cerca del mediodía. Uno ocurrió en Pico Truncado, donde un perro quedó atascado en un portón, y el otro en Puerto Deseado, luego de que un gato quedara atrapado en un tanque de agua.

En el primer caso, personal de la División Cuartel 6ta acudió al barrio Vivi Plan tras un llamado al 100, en el que una vecina pedía ayuda para su mascota. Al llegar al domicilio, la dotación constató que el can estaba atrapado en la estructura de un portón, sin poder liberarse por sus propios medios.

Con las herramientas adecuadas y el cuidado necesario para no lastimarlo, los efectivos realizaron maniobras de liberación y lograron rescatarlo sin lesiones. Luego fue entregado a su familia. El procedimiento se resolvió en pocos minutos y la unidad regresó al cuartel sin inconvenientes.

En Puerto Deseado, la División Cuartel 22° se dirigió a la calle Aeroposta Argentina después de un pedido de auxilio por un animal en altura. Se trataba de un gato de tamaño mediano ubicado en la parte superior de un tanque de agua de Servicios Públicos, dentro de un orificio de la estructura e imposibilitado de descender.

Una dotación de tres efectivos se desplazó en la autobomba 217. Mediante maniobras de acceso seguro, pudieron extraerlo y bajarlo a una superficie firme. El felino fue rescatado ileso y el operativo finalizó en unos 30 minutos, tras lo cual el personal volvió a la dependencia sin novedades.

(La opinión Austral)

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