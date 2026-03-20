Carambia: “Hay situaciones que no dependen de nosotros, pero tenemos que estar a la altura y afrontar lo que venga”

Las Heras-, El intendente de Las Heras puso en valor el éxito de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica y remarcó el esfuerzo del municipio para sostener el evento.

El intendente de la localidad santacruceña de Las Heras, José María Carambia, destacó el balance positivo de la octava edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica y defendió la decisión política de sostener el evento a pesar del contexto económico adverso.

“Fue una fiesta realmente”, resumió el jefe comunal tras tres jornadas marcadas por una masiva convocatoria, incluso con condiciones climáticas desfavorables. Para Carambia, el acompañamiento de la gente fue una señal contundente: “Esto demuestra que es algo que la comunidad necesita y quiere”.

El intendente no esquivó el debate sobre los costos del evento. Por el contrario, lo enfrentó con una postura firme: “No es fácil y no es barato, pero creemos que más que un gasto es una inversión”. En ese sentido, remarcó el fuerte impacto que la celebración genera en la economía local, con comerciantes, emprendedores y gastronómicos trabajando a pleno.

Según precisó, cerca de 400 emprendedores formaron parte del evento, en un predio colmado de visitantes durante los tres días. “Se ve a los comerciantes contentos, todo lleno. Eso habla del movimiento que genera la fiesta”, afirmó.

En esta edición, el peso de la organización recayó en mayor medida sobre el municipio, ante la disminución de aportes externos. Aun así, Carambia destacó que se logró sostener el nivel del evento. “Mantuvimos el mismo escenario, el mismo sonido, artistas de calidad. Nos costó, pero hay que hacerla igual”, sostuvo.

El intendente incluso comparó el esfuerzo con una planificación estructural: “Lo pensamos como un costo fijo, como un aguinaldo más que hay que afrontar durante el año”.

Más allá de la fiesta, Carambia también se refirió al contexto económico general, atravesado por la incertidumbre global y variables como el precio del petróleo. “Hay situaciones que no dependen de nosotros, pero tenemos que estar a la altura y afrontar lo que venga”, expresó.

En ese marco, puso en valor el trabajo de su equipo de gestión. “No soy yo solo, es un grupo que trabaja hace muchos años. Más que un equipo, es una familia que empuja para que el pueblo salga adelante”, señaló.

En paralelo, el intendente repasó avances en infraestructura y obras públicas. Durante estos días se inauguró una cancha de hockey en la ciudad deportiva y se avanza con proyectos en el paseo de la laguna, donde se construye un mirador y se incorporan elementos vinculados a la identidad local.

Uno de los puntos que más destacó fue la ejecución de cordón cuneta en distintos barrios, clave para el desarrollo urbano. “El vecino sabe que cuando terminamos el cordón cuneta, viene el adoquinado. Por eso es tan importante”, explicó.

Las obras alcanzan sectores como América y Calafate, donde la demanda de mejoras en calles es constante. Además, el municipio avanza en accesos viales, colectoras y la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer los servicios.

En un escenario complejo, Carambia dejó en claro el rumbo de su gestión: sostener la obra pública, apostar a la actividad económica y mantener espacios de encuentro como la Fiesta de la Estepa. “No es la situación más fácil, pero estamos para afrontar lo que nos toque”, concluyó.

(Nota: Canal 12 web)

¡FLUX IMOWI TIENE EXCELENTES PLANES PARA VOS, AL PRECIO DE UN CAFE!

Visited 295 times, 27 visit(s) today