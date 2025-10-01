Bomberos Voluntarios tambien intervinieron en la búsqueda de Rubilar

Las Heras-, Bomberos Voluntarios, comunicaron que el día domingo 28/09/25, la Seccional 2da activó el protocolo de búsqueda por persona extraviada, convocando a instituciones locales para colaborar en la localización del ciudadano Luis Alberto Rubilar, de 85 años.

Trabajando en conjunto con Seccional 1ra, Seccional 2da, Defensa Civil, Unidad Bomberos 11, División Canes, DOR y DDI, abarcando distintos sectores de la localidad y zona rural.

🔹 Domingo 28/09: operativo en Ruta 16, zona de Chacra Sur y Ruta 43, finalizando a las 20:00 h.

🔹 Lunes 29/09: se inicia a las 09:00 h, recorridos en zona CG, LH3, BAT8, El Manantial y Ruta 43.

🔹 Martes 30/09: trabajos en Estancia El Manantial, Estancia Yatel y Ruta 43.

El operativo finalizó a las 13:00 h del día martes 30/09, con resultados positivos: el ciudadano fue hallado con vida, presentando signos de deshidratación, siendo trasladado al nosocomio local para su atención.

Parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios se abocó a la búsqueda, mientras que otro equipo permaneció de guardia, en alerta por los fuertes vientos registrados.

Agradecemos especialmente al ciudadano Pablo Robledo, voluntario de esta institución, quien colaboró desinteresadamente en la búsqueda poniendo a disposición su móvil UTV para las tareas realizadas.

A todas las instituciones y vecinos que acompañaron este operativo, nuestro más sincero reconocimiento.

