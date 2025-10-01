Distintos uniformes y un objetivo, salvar al anciano perdido

Las Heras-, Por varios dias, la comunidad estuvo en estado de alerta ante la desaparicion de un vecino de tercera edad.

Si bien pasaban las horas y los dias, finalmente en horas del mediodia de este martes, el hombre fue localizado.

Desde la comisaría seccional segunda fue quien confirmo que finalmente encontraron al vecino Luis Alberto Rubilar (85 años).

El hombre al momento de ubicarlo estaba acurrucado sobre unas matas a unos 20 km de la ciudad, sobre la zona cerro wenseslao y presentaba un fuerte cuadro de deshidratación.

Rápidamente se dió intervención al personal de salud del hospital local que fue evacuado hacia el nosocomio local.

El hallazgo se produjo por parte del Personal de la DDI local.

Se supo que en las últimas horas se habían sumado a la búsqueda la Division de Canes de Pico Truncado , Puerto San Julian y Rió Gallegos

En la iamgen, se observa como distintos personal de distintas dependencia que estaban abocados a la búsqueda, quedo congelada una imagen donde todos solos miraban y estaban atentos a la ayuda hacia el vecino.

Esa imagen que tal ves si el resultado hubiese sido otro, nadie entendería y notase las horas de trabajos y búsqueda en el campo para localizar a Don Rubilar.

Por suerte, fue con un final feliz o buena noticia poder encontrarlo en semejante Estepa patagónica, y que la imagen de solidaridad en ayudar dio sus frutos, «una vida salvada».

«Gracias a todas las personas sin importar a la institución a la que representan, que Dios los proteja siempre».

