Sociedad-, Dura sanción a buque extranjero, recibió una multa inédita de $1.262 millones por pesca ilegal frente a Chubut.

La embarcación involucrada fue identificada por la Prefectura Naval Argentina mientras navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutaba movimientos típicos de pesca de arrastre dentro de aguas bajo jurisdicción nacional. Un buque pesquero extranjero fue detectado realizando presuntas tareas de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, frente a la costa de Chubut.

El hecho ocurrió el 10 de enero en inmediaciones de Bahía Camarones y derivó en una sanción millonaria. El Estado nacional impuso una multa de $1.262 millones tras comprobar maniobras compatibles con actividad extractiva.

La embarcación involucrada es el Bao Feng, de bandera de Vanuatu, que fue identificado por la Prefectura Naval Argentina mientras navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutaba movimientos típicos de pesca de arrastre dentro de aguas bajo jurisdicción nacional.

A partir de la evidencia recolectada mediante sistemas de monitoreo electrónico, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia que permitió avanzar en la sanción económica. Además del monto principal, se sumaron costos operativos superiores a los $799 mil.

El caso no fue aislado. En los últimos días, el mismo buque volvió a ser detectado en situación irregular, lo que refuerza las sospechas de reincidencia y la presión constante de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur.

En paralelo, otros pesqueros también quedaron bajo la lupa. El HAI XING 2 fue localizado con velocidades promedio cercanas a los 4,3 nudos y permanencia sostenida en la zona, indicadores típicos de actividad pesquera. En tanto, el BAO WIN mostró desplazamientos reducidos y maniobras reiteradas, compatibles con prácticas extractivas.

Estas actuaciones se enmarcan en la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que establece criterios objetivos para determinar infracciones: todo buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y realice maniobras de pesca dentro de la ZEE incurre en falta.

La articulación entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca permitió aplicar sanciones sin necesidad de interceptar físicamente a las embarcaciones, basándose en pruebas electrónicas de alta precisión.

QUÉ ES LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA ARGENTINA

La ZEEA se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base definidas en la Ley 23.968, abarcando un espacio marítimo de más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. En esta zona, la Nación ejerce soberanía sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, incluidos los del lecho marino. Además, la legislación nacional regula otras actividades, como la producción de energía a partir del agua, corrientes y viento. Las normas de conservación también se aplican más allá de las 200 millas, en particular sobre especies migratorias o aquellas que forman parte de la cadena trófica de la ZEE.

El control de actividades ilegales en la ZEE argentina sigue siendo una prioridad para la Prefectura, que combina vigilancia tecnológica y patrullajes en el Atlántico Sur para preservar los recursos pesqueros frente a Chubut y en toda la región patagónica.

Fuente: ADNSUR

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