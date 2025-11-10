Cámara Legislativa participa de la Feria del Libro junto a la Biblioteca Legislativa y UBA XXI

Santa Cruz-, De este modo, los interesados en cursar las materias del CBC a distancia y rendirlas en Río Gallegos, podrán acercarse al espacio de la Legislatura Provincial en el Centro Cultural Santa Cruz hasta el domingo 9 inclusive.

En el marco de la 31 Feria Provincial del Libro, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz participa con un stand de la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre” y de la subsede UBA XXI en el Centro Cultural Santa Cruz sito en la calle Ramón y Cajal N° 51 de la ciudad de Río Gallegos.

En el stand de la Legislatura Provincial se expone el primer Diario de Sesiones que refleja parte de la historia legislativa, el proceso de encuadernado que realiza el personal de la biblioteca, y una selección de bibliografía sobre la arquitectura inicial de la Cámara, como parte del valioso patrimonio documental que se preserva en su reservorio bibliográfico.

Asimismo, se brinda información sobre el programa UBA XXI y cómo cursar a distancia las materias del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires y rendirlas de forma presencial en la subsede UBA XXI en la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre”, ubicada en la calle Alcorta N° 465 de la capital santacruceña.

En este sentido, la Dra. Gisella Martínez -en representación del Poder Legislativo- remarcó que esta propuesta «acerca a más jóvenes la posibilidad de comenzar sus estudios universitarios y rendir las materias de manera presencial en Río Gallegos, sin tener que viajar a Buenos Aires y afrontar los gastos que ello implica, acompañándolos durante la primera etapa de cursada».

«De esta forma, se acerca a la comunidad la variada y amplia oferta académica con todas las carreras disponibles de la UBA y los interesados podrán despejar sus dudas de cara a la fecha de preinscripción para poder cursar las materias del CBC del próximo cuatrimestre, desde el 14 al 28 de noviembre», informó Martínez.

Por último, vale destacar que los interesados en obtener más información podrán acercarse a la Feria del Libro que desarrollará hasta el domingo 9 de noviembre inclusive, en el Centro Cultural Santa Cruz, invitando a toda la comunidad a acercarse, recorrer los stands y ser parte de este espacio de encuentro con la literatura, la historia, la cultura y la educación.

Visited 11 times, 7 visit(s) today