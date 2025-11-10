Consejería hospitalaria cumplió 20 años

Las Heras-, Desde el nosocomio local, informaron que el pasado 05 de noviembre cumplieron 20 años!!!!
Allá por el 2005, abrimos por primera vez nuestras puertas gracias a la iniciativa de la Bioquímica Monica Menvielle y la Lic Nancy Blanco….
Hoy el staff está compuesto por la lic Nancy Blanco, Lic Valeria Da Silva, lic Vargas Marcos, lic Roldan Juan y la consejera Vane Contreras
Tuvo varios nombres a los largo de éstos años pero nuestra ciudad lo conoce como La Consejería.
Al principio estaba pensado como un lugar donde los adolescentes perdieran hablar libremente sobre sexualidad y puedan asesorarse en un ambiente de respeto y confidencialidad
Hoy recibimos consultas de todas las edades, y gracias a las redes también consultas nacionales e internacionales
Vos qué experiencia tuviste con nosotros??, si te animas contanos por mensajito privado o déjanos en los comentarios
