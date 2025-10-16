Candidata Martínez junto a trabajadores aeronáuticos y personal de control aéreo

Rio Gallegos-, Asimismo, la abogada radical se reunió con la Lic. Pilar Carbone sobre su labor y experiencia acompañando a pacientes oncológicos y crear espacios de contención.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez estuvo en el aeropuerto de Río Gallegos junto a Matías Silva, de ATEPSA -sindicato que nuclea a los trabajadores que se desempeñan en los servicios de navegación aérea- y personal de control, para conversar sobre el trabajo que realizan las y los controladores aéreos, los recursos con los que cuentan y las necesidades del sector.

En este sentido, Martínez -que integra la lista Por Santa Cruz, encabezada por José Daniel Álvarez- resaltó: “Fue una charla muy productiva para conocer la tarea y la responsabilidad que implica garantizar la seguridad en la navegación aérea”, al mismo tiempo que indicó que los trabajadores “destacaron la ubicación estratégica del aeropuerto dentro de las rutas aéreas, un punto clave para seguir potenciar su desarrollo y una mejor conectividad aérea”.

Por otra parte, la abogada radical se reunió con la Licenciada en Psicopedagogía Pilar Carbone, quien también es docente, puericultora y escritora, acerca de su experiencia acompañando infancias y adolescencias, y sobre la importancia de crear espacios de contención y aprendizaje en cada etapa de la vida, desde la lactancia, la primera infancia, hasta el ingreso a la universidad.

Vale destacar que Pilar también forma parte del grupo “Cuidate, querete y chequeate”, donde acompaña a personas en tratamiento oncológico. Además, compartió un ejemplar de su libro “El día que mamá sanó”, una historia real pensada para ayudar a los niños a comprender -con palabras simples- un proceso tan complejo como lo es el tratamiento del cáncer de mama.

