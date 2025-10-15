Cristina «¡Argentinos…ya saben lo que hay que hacer!». Tras la amenaza Trump

Nacionales-, La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se volcó a sus redes sociales esta tarde para destacar que el mandatario estadounidense, Donald Trump, haya condicionado la ayuda a la Argentina al resultado de las elecciones, durante el almuerzo que mantuvieron ambas comitivas en la Casa Blanca.

«Trump a Milei en Estados Unidos: «Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”. ¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!», escribió la exmandatario en la red social X.

Este martes, Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: «Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina».

Donald Trump condicionó la ayuda financiera a los resultados de las elecciones

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un almuerzo en la Casa Blanca junto a su par Donald Trump y al titular del Tesoro, Scott Bessent, luego de que se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Tras una breve alocución de Milei en la que agradeció a Trump por el rescate de los rehenes argentinos en Gaza, Trump se metió en la política interna de la Argentina y aseguró: «Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones».

Bajo ese marco, Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. «Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo», afirmó. «Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir», agregó.

Durante el almuerzo no hubo detalles del salvataje de EEUU. En cambio, abundaron las expresiones de apoyo al gobierno de Javier Milei y su política económica. “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió Bessent.

Ante la consulta de un posible acuerdo de libre comercio entre ambos países, Trump afirmó que «lo desea», pero aclaró que primero «está la ayuda». En cuanto al swap de China con Argentina, aseguró que el salvataje no está atado a que nuestro país ponga fin con ese acuerdo económico. En cambio, deslizó que la intención es que la influencia militar y económica del gigante asiático vaya disminuyendo.

Milei habló sólo al comienzo. Agradeció el apoyo de Trump y mencionó especialmente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, «por ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores».

