Capacitación sobre prevención y protección contra incendios al personal legislativo

Santa Cruz-, Las iniciativas impulsadas por la Cámara de Diputados de Santa Cruz convocaron a más de 200 trabajadores para saber cómo actuar en caso de emergencias y promover entornos laborales seguros.

Hoy culminó con éxito la segunda jornada de capacitación de prevención y protección contra incendios, iniciativa impulsada por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, que fue dictada por la División Siniestros y la División Centro de Entrenamientos de Bomberos en el recinto parlamentario y estuvo dirigida a todo el personal legislativo.

La Técnica en Seguridad e Higiene, María Lucía Contreras, hizo un balance altamente positivo de las jornadas de capacitación que convocaron a más de 200 trabajadores, y resaltó que en esta última instancia formativa se abordaron distintos temas vinculados tales como la elaboración de un plan de contingencia, los procedimientos de evacuación, la mecánica del fuego, el uso correcto de extintores, y las medidas preventivas en el ámbito domiciliario de cada individuo.

Por último, vale destacar que estas capacitaciones buscan fortalecer la seguridad y promover entornos laborales en condiciones, aptos y responsables, implementando medidas a fin de minimizar riesgos para aquellas personas que trabajan diariamente en la institución.

