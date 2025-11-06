Intento robar y se quedo dormido. Fue detenido.

Las Heras-, Un intento de robo en la ciudad terminó de forma insólita durante la noche, cuando un delincuente se quedó dormido dentro de la vivienda de una mujer de 97 años mientras intentaba llevarse sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre dentro de la casa de la anciana. Según informaron desde la Comisaría Primera, el sujeto había reunido varios objetos con intenciones de robo, pero fue sorprendido por un repentino ataque de sueño y se quedó dormido.

La insólita escena fue advertida por transeúntes que pasaban por la zona, quienes al notar la situación intervinieron para inmovilizar al ladrón y dieron aviso a las autoridades.

El hombre, con antecedentes delictivos conocidos en la zona, fue despertado y detenido por la Policía, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.

Durante el procedimiento se secuestraron los elementos que el delincuente había preparado para sustraer, confirmando el frustrado intento de robo.

(InfoCaleta)

