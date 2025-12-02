Capacitaciones al personal hospitalario ante recepción de llamados

Las Heras-, En el Auditorio del Hospital se desarrolló una valiosa capacitación sobre el Protocolo Oficial de Recepción de Llamadas de Emergencia Médica.

Esta fue una herramienta fundamental para optimizar la respuesta ante situaciones críticas y asegurar una atención eficiente y segura para nuestros pacientes.

Desde el hospital agradecieron a todos los participantes —camilleros, enfermeros, médicos y personal administrativo— por su compromiso y profesionalismo.

Desde la dirección manifestaron que siguen trabajando juntos para brindar la mejor atención a nuestra comunidad!

