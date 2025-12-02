Gomez participo del cierre de año de la academia “Colores del Sur»

Las Heras-, El Concejal Mauricio Gómez, acompaño el Acto de Cierre de la academia “Colores del Sur”, donde la profesora Eliana Vanesa Gómez Ortielli presentó, junto a sus estudiantes, el resultado de un año entero de dedicación, técnica y mucha pasión.

La entrega de certificados fue un momento especial: caras de orgullo, emoción y esa alegría única de saber que el esfuerzo tuvo sentido. Y el agasajo final, compartido entre estudiantes y familias.

Estos espacios son los que fortalecen a Las Heras: lugares donde se aprende, se crece y se descubre que cada persona tiene un talento para mostrar.

Gomez Felicito a todos los alumnos y a la profe Eliana por sostener este hermoso proyecto.

También manifestó que; «Si te gusta el dibujo, la pintura o el arte en si… animate. El año que viene la puerta de “Colores del Sur” vuelve a abrirse. Sumate y dejá que el arte te sorprenda»

