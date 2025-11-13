Capacitaciones en la Esc. Industrial 7

Las Heras-, desde el hospital local, informaron que se realizaron importantes capacitaciones en primeros auxilio.

Durante la semana pasada, el Equipo de Capacitación de Enfermería visitó a los alumnos del Colegio Industrial N°7, brindando talleres diarios sobre Primeros Auxilios.

Las jornadas incluyeron instancias teóricas y prácticas, donde los estudiantes aprendieron sobre RCP, uso del DEA y Maniobra de Heimlich.

Desde la direccion del hospital agradecieron la participación y el interés de todos los alumnos que se sumaron a esta experiencia formativa.

