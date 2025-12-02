Capacitaron con primeros auxilios a operarios de Oleosur SA

Las Heras-, Desde el hospital local, anunciaron que el Equipo de Capacitación de Enfermería brindó jornadas de formación en Primeros Auxilios destinadas a los operarios de la empresa OLEOSUR S.A.

Las capacitaciones incluyeron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), uso de DEA (Desfibrilador Externo Automático) y Maniobra de Heimlich, combinando una parte teórica fundamental con una instancia práctica donde los participantes pudieron aplicar cada técnica de manera guiada.

Desde la direccion agradecen a todos los trabajadores por su compromiso y predisposición durante las jornadas. Seguimos fortaleciendo la prevención y el cuidado en cada espacio laboral.

#AreaDeComunicacion

