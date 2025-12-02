Municipio cerro noviembre con obra pública en marcha

Las Heras-, Desde le municipio local, agradeció a la Secretaría de Obras Públicas y de Ambiente, ya que trabajan día a día para mejorar nuestra localidad.

Desde el área anunciaron que se realizaron tareas simultáneas de mantenimiento, reparación, adoquinado, limpieza y construcción.

Las mismas fueron en distintos puntos de la ciudad y durante la ultima semana se trabajo sobre la banquina de la ruta 43.

Desde la Intendencia agradecen a cada trabajador y trabajadora por ser parte de este progreso.

