Carambia en contra de la reforma laboral: “No vamos a votar en contra de los trabajadores”

Nacionales-, El senador santacruceño José María Carambia confirmó que el bloque Por Santa Cruz votariá en contra de la reforma laboral al considerar que la iniciativa, bajo el argumento de la modernización, implica un retroceso en derechos laborales y no resuelve el problema de fondo: la informalidad y la carga impositiva que enfrentan las pymes.

El senador nacional por la provincia de Santa Cruz, José María Carambia, confirmó que el bloque Por Santa Cruz, integrado por él y la senadora Natalia Gadano, votará en contra del proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado. El legislador argumentó que la iniciativa, bajo el concepto de “modernización”, afecta derechos fundamentales de los trabajadores.

“No vamos a votar en contra de los trabajadores. Entendemos que el nombre es muy lindo, ‘modernización laboral’, pero muchas partes de la ley afectan la esencia de los derechos laborales”, sostuvo Carambia durante su intervención en el recinto.

El senador reconoció que existe consenso en distintos bloques políticos sobre la necesidad de una actualización del sistema laboral. Sin embargo, marcó una clara diferencia entre modernizar y reducir derechos.

“Una modernización no tiene por qué afectar derechos. Se ha mezclado la discusión entre generar empleo y formalizar el trabajo informal, y son dos cuestiones completamente diferentes”, señaló.

(La Opinion Austral)

Visited 17 times, 13 visit(s) today